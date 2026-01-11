JR西日本はあす（12日）強い冬型の気圧配置による降積雪が見込まれるとして、芸備線の運転計画を発表しました。次の列車は以下の区間で運転を取り止めます。 《運転を取り止める列車・区間》【新見⇒備後落合方面】・東城駅５時４５分発快速備後落合行き東城駅～備後落合駅間・東城駅１３時３７分発普通備後落合行き東城駅～備後落合駅間 【備後落合⇒新見方面】・備後落合駅６時４１分発普通新見行