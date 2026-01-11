人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）身びいきの強さで周囲の不興を買う暗示が……。公平さを大切に。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）安請け合いはトラブルのもと。自分にできるか熟考しよう。10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）不機嫌にな