ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは1月11日、自身の自身のX（旧Twitter）を更新。結婚10周年記念の娘のイラストTシャツを披露しました。【写真】DAIGO、結婚10周年を報告！「もう家庭円満の権化じゃん…」DAIGOさんは「結婚10周年！」とつづり、2枚の写真を投稿。DAIGOさんと妻で俳優の北川景子さんとの結婚10周年をお祝いする豪華なケーキプレートと、イラストが描かれた白いTシャツを披露しています。DAIGOさんは「#結婚10周