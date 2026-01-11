成人の日を前に、岐阜県高山市荘川町で11日、「二十歳のつどい」が行われました。11日は雪が降る中、8人が出席して式典が行われ、市長の祝辞のあと、1人ずつ近況を報告しました。全員が保育園からの幼馴染で、卒園時に親からのメッセージなどを入れたタイムカプセルが開封されました。出席した女性：「しっかり一年間勉強して、看護師になれるように頑張りたい」出席した男性：「教員になったら地元に帰ってきて、地元