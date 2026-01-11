65作目となる大河ドラマの舞台は、各地で有力な武将が群雄割拠した戦国時代のど真ん中!秀吉（池松壮亮）の弟・秀長（仲野太賀）を主人公に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を、ダイナミックに描いていく。【写真】「濃いキャラぞろい！」これを見れば丸わかり『豊臣兄弟！』人物相関図相関図＆先取りストーリーでバッチリ予習＆復習物語は、小一郎（のちの秀長）の生まれ故郷、尾張中村から始まる。