3連休の中日の11日、各地で二十歳を祝う式典が開かれました。 熊本地震から10年の年を迎えた益城町の「二十歳の集い」には2005年4月から2006年3月に生まれた町内出身の325人が祝いの日を迎えました。式典では参加者を代表して遠山みのりさんが「自覚と責任をもって大好きなふるさと益城町への復興とともに成長していきたいと思います」と誓いの言葉を述べました。12日は、熊本市などで「はたちの記念式典」が予定されています。