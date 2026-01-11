高校ラグビーの新人戦 RKKカップラグビーが11日、開幕しました。 2年生以下の新しい体制になった5チームが出場するこの大会、開会式では前回大会優勝 熊本西の橋本絆（はしもと・きずな）主将が選手宣誓をしました。 「新しいチームの第一歩を踏み出せるよう、最後まで全力で戦い抜くことを誓います」（熊本西 橋本絆主将） 開幕試合の熊本工業 対 専大熊本は、フォワードのパワーを活かし