あさぎり町にある県立南稜高校馬術部が11日、馬を連れて初詣をしました。馬術部の初詣は午年問わずの恒例行事で16人の部員たちは学校で飼育する馬を連れあさぎり町の白髪神社を参拝しました。 馬術部では、ポニーも飼育していて、人間に換算すると100歳を超えるというアイタロウもお参りしました。新しい主将となる2年生川内胡桃さんの夢は以前はジョッキーでしたが、今はトリマーを目指しているそうです。