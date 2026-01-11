成人の日を前に、11日熊本県内各地で「二十歳の集い」が開かれました。 益城町では、今年度 二十歳を迎える参加者約300人が集まり、華やかな振袖やスーツに身を包み久しぶりの友人との再会を喜びました。 式では、参加者の代表が、発生から10年の節目となる熊本地震にふれ、支援への感謝の言葉と復興への思いを述べました。 「様々な困難を経験し、友人とともに乗り越えてきたことは、日常の尊さを知り日々の生活が 多く