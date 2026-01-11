大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）、新大関安青錦（２１＝安治川）が幕内宇良（３３＝木瀬）を寄り倒して白星スタートを切った。取組後の支度部屋では「新大関というより、初日の相撲で体が硬かった。しっかり前に出て、勝ててよかったです」と安堵の表情。「大関初勝利」にも「これからです。始まったばかり。ここからが大事」と気持ちを引き締めた。本場所での大関デビューとなったこの日は、満員御礼の観客席