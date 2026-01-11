1月11日、中山競馬場で行われた10R・ポルックスステークス（4歳上オープン・ダ1800m）は、西村淳也騎乗の7番人気、カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。1馬身差の2着にヴァルツァーシャル（牡7・美浦・高木登）、3着にリチュアル（せん7・栗東・田中克典）が入った。勝ちタイムは1:53.1（良）。1番人気で横山和生騎乗、テーオーグランビル（牡6・栗東・上村洋行）は12着、2番人気で横山武史騎乗、ハギノサステナ