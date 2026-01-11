巨人の育成左腕・千葉隆広投手が１１日、北海道・鷹栖町で行われた二十歳の集いに出席。プロ２年目の昨季は左肩を手術し、６月に戦線離脱しただけに「鷹栖町の皆さんが応援してくださっていることを実感できてうれしかったです。まずは健康に、野球を楽しめる体をつくってシーズンを走りきりたい」と気持ちを新たにした。旭川明成から２３年育成ドラフト６位で入団し、高卒１年目から３軍の先発ローテを担って１６試合で３勝、