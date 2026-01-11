令和を代表する美しさが魅力のM!LK・佐野勇斗さんが登場♡ 今回は、そんな佐野さんの魅力を深掘りしちゃいました。実はとってもまじめだったり、空気を読むのが得意だったり。ファンをついつい沼らせちゃう、魅力たっぷりの性格をぜひチェックしてみて！沼るキャラおちゃらけているように見えて、実はまじめ。空気を読む天才だから、ボケもツッコミも両方できちゃう！ そんなハイブリッドなキャラ、沼らずにいられないーϖ