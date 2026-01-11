◆皇后杯第４４回全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着＝９区間４２・１９５キロ）大阪が２時間１８分１９秒で３年ぶり５度目の優勝を果たした。１区でトップから５６秒差の３１位と出遅れ。２区で１分１４秒まで差を広げられたが、５区の村井和果、６区の田谷玲、７区の河村璃央の大阪薫英女学院勢がいずれも区間トップの走りを披露。５秒差の２位でタスキを受けたアンカーの逸見亜優（豊田自動織機）