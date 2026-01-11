歌手の倖田來未がセクシーな姿でファンを魅了している。１１日にインスタグラムで「三連休いかがお過ごしですか？？あっとゆう間に終わってしまったクリスマスディナーショー来月から再開します！！素敵なバレンタインを一緒に過ごしましょー！！！」と告知すると、ステージの衣装姿を披露。ウサギの耳をつけ、美腹筋や太ももがあらわになった大胆なステージ衣装となっている。この投稿にファンからは「エグいスタイル神」