官製談合防止法違反などの罪で逮捕・起訴された前市長の辞職に伴う土佐清水市長選挙が1月11日に告示され、前県議の橋本敏男氏が無投票で初当選しました。土佐清水市長に無投票で初当選を決めたのは前の県議会議員で無所属の新人 橋本敏男氏（６７歳）です。立候補の受付は11日午後５時で締め切られ、橋本氏のほかに立候補した人はおらず橋本氏が無投票で当選しました。