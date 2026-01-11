県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で1月11日夜遅くにかけて山間部を中心に大雪となるおそれがあります。気象台によりますと県内では12日にかけて四国地方の上空約1500メートルに氷点下9度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため県内では11日夜遅くにかけて山間部を中心に大雪となるおそれがあります。今後予想される雪の量は多いところで12日午後6時までの24時間に平野部で1センチ山間部で5