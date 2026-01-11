沖縄県名護市辺野古沖の大浦湾で行った「リーフチェック」の結果について説明する日本自然保護協会の安部真理子主任＝11日午後、名護市日本自然保護協会（東京）は、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設先となる名護市辺野古沖の大浦湾でサンゴの状態を調べる「リーフチェック」を実施し、11日に結果を公表した。海底を覆う面積の割合を表す「被度」は昨年に比べ、全ての調査地点で減少した。2024年夏の高水温などでサンゴ