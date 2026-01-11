NiziUのMAYAが11日、都内で行われた初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）合同取材に出席した。【全身ショット】見事なスタイルで…笑顔でポーズを決めたMAYA一匹のまっしろな蝶が「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語。デビュー5周年を迎える今年、新たな表現の場として絵本を選んだMAYAの、これまでに培った豊かな表現力と、誰に対してもあたたかく寄り添う人柄がページ