元AKB48の板野友美（34）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。買い物中の姿を投稿した。板野はコメントは記さずに、コーヒーを手にくつろぐ姿や、スーパーで買い物をする姿を写真で公開。買い物かごを手にし、野菜を見つめる様子を収めている。この姿にフォロワーからは「隠しきれないオーラ」「主婦してるともちんも最高」「ともちんも私の中では家庭的」「お買い物姿すら素敵」とコメントが寄せられている。