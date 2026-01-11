お笑いコンビ「Aマッソ」のYouTubeチャンネルが11日に更新され、むらきゃみ（37）が妊娠したことを発表した。「仲良し32人で近況報告会！」と題した動画をアップ。最近あった出来事を報告していく中で、20人目にむらきゃみが登場。「愛さん」とテロップでは紹介され、「私事ですが、この度妊娠しました〜」と報告した。「現在5カ月に入りまして、安定期となっています。これからも穏やかに過ごしていきたいと思います」と笑