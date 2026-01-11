NiziUのMAYA（23）が11日、都内で初の描き下ろし絵本「まっしろなちょうちょ」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。1匹のチョウが本当の自分の色を探す物語で、「ありのままの自分でいい」というメッセージを込めた。オーディションでも紙芝居を制作するなど、絵を描くことが好きだったといい、「1年間準備したので、夢のような瞬間だった。店頭に並んでいるのを見て、本当に夢見ていた形になって胸いっぱいだった」と発売を