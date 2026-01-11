成人の日を前に、二十歳を祝う式典が県内３２の市町村で開かれました。 このうち前橋市の「はたちのつどい」には、きらびやかな衣装に身を包んだ２３００人ほどが出席し、学校の同級生と再会して喜びの声をあげていました。 式典では出席者を代表して富澤莉琉芽さんが「病気などで遠回りをしたけれど自分の意志で一歩踏み出せば未来は切り開ける」と話し、決意とエールを込めてうたを歌いました。 続いて「はたちのメッセ