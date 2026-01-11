2026年1月4日から放送が始まったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。本作は兄の豊臣秀吉を陰ながら支えた弟・秀長が主人公だ。秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じる。兄の天下取りをいちずに支え続けた「天下一の補佐役」秀長とは一体どんな人物だったのか、人気東大教授・本郷和人氏が解説する。 【画像】「自分は秀吉の血縁者だ！」と名乗る男に豊臣秀吉がした驚きの対応 書籍『豊臣の兄弟秀吉にとって秀長とは何か』