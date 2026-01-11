市長の辞職に伴う前橋市長選挙は１２日投開票を迎えます。選挙運動の最終日となった１１日、候補者は最後の訴えに声を枯らしました。 前橋市長選に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、 元みどり市議で新人の海老根篤さん（７８） 元前橋市議で共産党が推薦する新人の店橋世津子さん（６４） 前市長の小川晶さん（４３） 弁護士で新人の丸山彬さん（４０） 農業で新人の髙橋聡哉さん（６６）の５人です。 候