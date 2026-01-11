１１日、県内各地で林野火災が発生しました。このうち、桐生市の火災では、県が自衛隊に災害派遣を要請しました。 県や消防によりますと、１１日午前１１時半ごろ、桐生市梅田町で「山の中腹に白い煙が見える」と近くの住民から１１９番通報がありました。地元の消防のほか、群馬と埼玉の防災ヘリが対応にあたりました。 午後４時までに約２５００平方メートルが焼けましたが、けが人は確認されておらず、近くに住宅はない