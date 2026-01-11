¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¥Ç¥«¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×½ÀÆ»½÷»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç2ÅÙ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ã«Î¼»Ò¤µ¤ó(50)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬Â©»Ò¤¿¤Á¤È?ÏÓÁÈ¤ß3¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤­¤¿Â©»ÒÆó¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¶ðß·Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢12·î31Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ÃË¡¦²ÂÎ¼¡¢Ãæ±û³Ø±¡¹â¹»¤Î1Ç¯À¸¤Ç¼¡ÃË¡¦¹¸ÌÀ¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ä¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤ÆÀ®Ä¹¤·