2025年のパターはゼロトルクが大ブームになったが、年末のランキングでもテーラーメイドの『スパイダーZT』が2週連続で1位を獲得。2位には同じゼロトルク系の『オデッセイ スクエア2スクエア』が入っている。その人気についてPGAツアースーパーストア千葉浜野店の大野木翔さんに話を聞いた。【写真】ゼロトルク系の『スパイダーZT』『オデッセイ』のボールを置いた顔を比べると、シャフトの傾きが違った「一時的なブームではなく、