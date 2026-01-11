気象台は、午後7時7分に、大雪警報を檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭和村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町などに発表 11日19:07時点会津では、12日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■会津若松市□なだれ注意報12日にかけて注意■郡山市湖南□なだれ注意報12日にかけて注意■喜多方市□なだれ