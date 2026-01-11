新潟県では12日明け方にかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、12日昼前にかけて海は大しけとなる所がある見込みです。山沿いを中心に12日夕方にかけて大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。 ■雪の予想 【24時間予想最大降雪量(～12日午後6時)】下越平地20センチ山沿い40センチ中越平地30センチ山沿い70センチ上越平地30センチ山沿い