G7各国の国旗【パリ共同】フランス政府は11日までに、東部エビアンで今年開く先進7カ国首脳会議（G7サミット）について、当初発表していた6月14〜16日の日程を6月15〜17日に変更した。フランスメディアが報じた。トランプ米大統領の80歳の誕生日に当たる6月14日にホワイトハウスで開かれる格闘技イベントに配慮したためだとしている。トランプ氏は昨年10月、ホワイトハウスで今年6月14日に総合格闘技団体「UFC」の試合を開催す