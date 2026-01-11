山梨県上野原市で発生した山林火災は、発生から4日目を迎えた11日も延焼が続き、鎮火や鎮圧のめどは立っていません。出火から4日目を迎えた11日も自衛隊のヘリ4機や消防署員による放水を行いましたが、強風のためヘリによる消火は午後3時ごろに中断されました。一方、風下の西側に向けて延焼が続き、西側にある恋塚地区の民家までおよそ30メートルに迫っています。このため、消防隊が地上から重点的に延焼防止活動を続けています。