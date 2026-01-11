俳優の有村架純さん（32）が2026年1月8日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なミニスカートをあわせたコーデを披露した。カメラ目線のショットも有村さんはブランド旗艦店への訪問についてつづるとともに、カジュアルなジャケット姿のショットを含む、7枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白い襟のついたジャケットに、ミニ丈のスカートを着用。スカートは鮮やかな赤色で、足元には白のパンプスを合わせ