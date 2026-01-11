メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊勢市で県内の食材や地域の魅力を紹介するイベントが始まりました。 このイベントは三重県伊勢市にある旅館「伊勢かぐらばリゾート千の杜」で開かれています。 南伊勢町のミカンが人気を集めていたほか、地元で採れた野菜を販売するブースなどおよそ30店が出店しています。 また、南伊勢町認定ブランドの鯛を使った串焼きも販売されていました。 このイベントはあす