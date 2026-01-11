兵庫県で開催されている全日本高校女子サッカー選手権。鹿児島県代表の神村学園が優勝をかけ、決勝に臨みました。 去年準優勝で4年ぶりの優勝を目指す神村学園は、同じ九州で初優勝を目指す大分の柳ヶ浦と対戦。 神村学園は前半、準決勝まで3試合連続ゴールの好調、2年生・山野にボールを集めますが、今大会ここまで1失点の柳ヶ浦の堅い守備に苦しみます。 前半32分には、その山野のスルーパスに抜け出