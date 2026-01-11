12日の成人の日を前に福岡県飯塚市で11日、二十歳の門出を祝う式典が開かれ、自民党の麻生太郎副総裁が祝辞を述べました。11日午後、飯塚市で開かれた「二十歳を祝う会」には、今年度20歳になる873人が出席しました。式典には飯塚市が地元の自民党・麻生太郎副総裁が登壇しました。■自民党 麻生副総裁「親に感謝しろ。きょう帰ったら、お父さん、お母さんこれまで育ててもらってありがとうございましたと、正面切って親に挨拶して