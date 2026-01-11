秋田朝日放送 強い冬型の気圧配置の影響で警報級の大雪となる可能性があるとして、 気象台は１２日の昼前にかけて大雪に注意・警戒するよう呼びかけています。 発達する低気圧からのびる前線が東北地方を通過しているため 県内は雪や雨が降っているところが多くなっています。 県内はこのあと沿岸の海上を中心に大荒れや大しけとなる見込みです。 １２日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多いところで 沿岸・