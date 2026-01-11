秋田朝日放送 １２日の成人の日を前に秋田市など県内５つの市で ２０歳を祝う式典が行われました。 秋田市で行われた「はたちのつどい」には 今年度２０歳を迎える２３８０人のうち１９１８人が参加し、 大人への決意を新たにしました。 会場では久しぶりに再会した友人との記念撮影を楽しむ姿が見られました。 きょうは由利本荘市など５つの市で２０歳を祝う催しが開かれています。