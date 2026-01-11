広島・秋山翔吾外野手（３７）が「８８年世代」の生き残りとして意地を見せることを誓った。１１日、静岡県の下田市吉佐美運動公園で自主トレを公開。「８８年世代の活躍は刺激。同世代の刺激になるような活躍を…」と思い描いた。球界の「８８年世代」は田中将、坂本（巨人）、前田（楽天）、柳田（ソフトバンク）らスターぞろい。一方で沢村（ロッテ）が現役引退した。「長く野球をやりたいと考えた時、選択肢を増やすには結