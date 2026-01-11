ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶（たかのり）外野手＝ＪＲ東日本＝が１１日、福岡・筑後のファーム施設で新人合同自主トレに参加した。１月に中大で１学年上の阪神・森下と沖縄で合同トレを行い、阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝とも練習。「あれはヤバいです。バネがすごい。僕が勝てるところはひとつもない」と大学ＮＯ１野手の打力に驚かされたという。自身も２５年の社会人野球で、三塁手部門のベストナ