ドジャース・山本由伸投手（２７）が１１日、自身のインスタグラムを更新し、新年の決意を記した。山本は山に登った写真、釣りをする写真などをアップして、英語と日本語でコメントを添えた。日本語では「２０２６！！今年でプロ１０年目のシーズンに入ります。写真は地元・備前市の山の上から。皆さまにとって最高の一年になりますように！」と記した。メジャー２年目だった昨季は、３月に東京ドームで行われた開幕戦のカ