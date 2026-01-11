神奈川県秦野市の山中で発生した火災＝11日午後2時9分（共同通信社ヘリから）11日午前10時15分ごろ、神奈川県秦野市堀山下の丹沢山地で、山小屋付近から煙が出ているのを別の山に登っていた男性が見つけ110番した。市消防本部や秦野署によると、小屋約60平方メートルを全焼。林野にも燃え広がり、同日午後3時現在、約3千平方メートルを焼いた。けが人は確認されていない。現場は新東名高速道路新秦野インターチェンジから北に