日本学生氷上競技選手権は11日、東京辰巳アイスアリーナでフィギュアスケート最終日が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の佐藤駿（明大）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位の合計260.67点で2年連続3度目の優勝を果たした。片伊勢武アミン（関大）が216.20点で2位、吉岡希（法大）が3位。女子はSP首位の住吉りをんがフリー2位の合計201.84点で2連覇し、江川マリア（ともに明大）が197.55点で2位。フリ