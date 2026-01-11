一児の母には見えないツインテール・ゴスロリビジュアルで会場を沸かす美女レスラーの“最大のファン”がエールを送る姿が話題に。愛娘の健気なリアクションに皆がほっこりしている。【映像】「可愛すぎる」小さい手でママにエールを送るキッズWWE女子スーパースターのアレクサ・ブリスが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。愛娘が観客席からエールを送る様子をとらえた動画を公開した。8日にドイツ・ライプツィヒで行われ