岡山県美咲町で、元プロ野球選手らが小中学生を指導する野球教室が開かれました。 【写真を見る】美咲町で野球教室元プロ野球選手ら小中学生を指導元読売ジャイアンツの鈴木尚広さんら【岡山】 一流選手との触れ合いを通じて、スポーツの楽しさや奥深さを感じてもらおうと毎年開催されている野球教室です。 午前中に行われた小学生の部には約120人が参加し、現役時代は「代走のスペシャリスト」といわれた元読売ジャ