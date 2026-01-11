（台北中央社）テレビアニメ「リコリス・リコイル」の展示会「リコリス・リコイル展〜seize the day〜」が10日、台北市の松山文創園区で始まった。9日には開幕に先立ち、同アニメで主人公の声を演じた声優の安済知佳と若山詩音が会場を訪れた。展示は台湾で日本のアニメを配給する木棉花国際が主催し、2023年から24年にかけ日本各地で行われた展示を再現している。同展の海外開催は初めて。安済は、作品の魅力をよりたくさんの世界