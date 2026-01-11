あすは成人の日です。きょうは6つの市と町で二十歳を祝う式典が行われました。 【写真を見る】あすは成人の日雪が降る中山形市では「二十歳の祝賀式」 山形市で節目を迎えたみなさんに決意を聞きました。山形市の式典には2005年度に生まれ、今年度に20歳を迎える人が参加しました。 女性三人組「実感があまりないんですけどやっと二十歳だね」大学生「大人の仲間入りをしたのかなという気分です」大学生「山形県内で医者