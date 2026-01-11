三連休中日のきょう、河北町では新年の幕開けを祝う伝統行事、「谷地の初市」が開かれました。 【写真を見る】雪にも負けず縁起を担ぐ！ 河北町で 「谷地の初市」河北ならではの出店も 新年の商売繁盛や家内安全を、谷地大町の市神様に祈願したことに由来する、「谷地の初市」。きょうはあいにくの雪模様でしたが、訪れた人は今年一年の幸せを願いながら買い物を楽しんでいました。村山市から「だんご木を買いにきました。こど