2026年1月11日、モンテディオ山形がJ２・J３百年構想リーグのトップチーム新体制を発表した。在任２年目の横内昭展監督の下、トップチームに名を連ねた選手は31名。新戦力はイ・ドンヒ（DF）、柳町魁耀（MF）、田中祉同（MF）、平賀大空（MF）、竹ノ谷優駕スベディ（MF）、タリソン・アウベス（MF）、復帰組は相馬丞（DF）、」横山塁（MF）だ。彼らを含む選手リストは以下の通りである。 ＜選手リスト＞☆＝新戦力、★＝