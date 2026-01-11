大学ラグビーの日本一を決める全国大学選手権の決勝で、早稲田と明治が激突。歴史と人気を誇る両校による頂上決戦となりました。6大会ぶりに実現した「早明戦」。先制したのは、優勝回数最多の16回を誇る早稲田。キャプテンの野中健吾選手が、ペナルティーゴールを決め先制しました。対する明治は、トライエリア手前でパスを展開していくと、最後は田代大介選手が1回転しながら豪快にトライを決めました。さらに、23歳以下の日本代